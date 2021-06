S nezvyklými podmínkami, kdy hru komplikoval především silný vítr, se nejlépe vyrovnal Jan Matuščín, který v pěti zápasech čtyřikrát zvítězil a jednou remizoval. Bez porážky turnajem prošli také druhý Ondřej Matura a třetí Michal Justra. Turnaj byl zařazen do Českého poháru 2021 jako nejnižší kategorie Expres a také do nové regionální soutěže - United Energy Severočeského poháru 2021.

O dalším programu a podobě šprtcových soutěží bude jednat na začátku června valná hromada Českého svazu billiard-hockey. Zatím se konají pouze soutěže regionální úrovně. V nastávajícím víkendu se sice uskuteční v Petrohradě tradiční mezinárodní turnaj Russia Open, kvůli omezeným možnostem cestování do Ruska bude ale tento podnik pravděpodobně pouze soubojem domácích hráčů a hráček.

VÝSLEDKY:

Pohár SVČ Most - billiard-hockey šprtec – Český pohár, kat. Expres: 1. Jan Matuščín, 2. Ondřej Matura (oba BHC StarColor Most), 3. Michal Justra, 4. Dalibor Sem (oba SHL CorroTech Litvínov), 5. Josef Jeníček (Real Draci 18. ZŠ Most), atd.

Jakub Hasil