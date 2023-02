Turnaje se v dresu SKST Baník Most zúčastnili v kategorii U15 Vojta a Martin Dráždilovi a v kategorii U13 Filip Bartes a Vojta Stříbrný. Na posledním turnaji, který se konal ve Vlašimi, se podařilo Vojtovi Dráždilovi se kvalifikovat do lepší výkonnostní skupiny „A“, a tedy se čekalo, jak si s touto konkurencí Vojta poradí.

Hned od prvního zápasu bylo jasné, že to Vojta nebude mít jednoduché, kdy hlavně bojoval sám se sebou, se svojí velkou nervozitou. V prvním zápase prohrál 3:0, ve druhém po velkém boji vyhrál 3:2, kdy ještě ve třetím setu za stavu 2:0 a 10:6 pro soupeře dokázal odvrátit všechny mečboly, třetí set vyhrál a celý zápas dotáhl do vítězného konce. Ve třetím zápase podlehl nasazenému hráči po velmi dobrém výkonu 3:1 a ve skupině skončil celkem třetí. Poté byl nalosován do útěchy, kdy v prvním kole nad svým soupeřem vedl 2:0 sety a ve třetím 8:3, tento set však prohrál a nakonec podlehl 3:2. Díky této prohře spadl do skupiny „B“.

Martin Dráždil jako kdyby kopíroval výkony svého bratra. Ve výkonnostní skupině „B“, nejprve v prvním zápase prohrál 3:0, poté otočil z nepříznivých 2:1 na 3:2 a umístil se ve skupině na druhém místě. V prvním kole vyřazovacího pavouka vedl nad svým soupeřem už 2:0 na sety, ale stejně jako bratrovi se mu nepodařilo zápas dotáhnout do vítězného konce a prohrál 3:2, a tím jeho pouť turnajem skončila.

Druhý den v neděli svoje boje rozehráli hráči kategorie U13. Filip svoji skupinu bez problému vyhrál, Vojta Stříbrný po jedné porážce skončil druhý, kdy oba postoupili do vyřazovacích bojů. Zde se lépe dařilo Filipovi, který to dotáhl až do semifinále, kde však na svého soupeře nestačil a prohrál 3:0. Filip, tak dosáhl skvělého úspěchu, kdy se umístil na celkovém 3. místě a získal pro SKST Baník Most po dlouhých letech medaili. Vojta vypadl po boji, kdy prohrál 3:2 mezi osmi nejlepšími.

Je znát, že naši hráči stále sbírají zkušenosti na takto velkých turnajích, kdy zejména nervozita sráží jejich výkon a usílí, které vynakládají na trénincích. Na druhou stranu je však nutno podotknout, že i přesto dosáhli skvělého výsledku v získání pódiového umístění. Bylo též vidět, že pokud nervozita odpadne, mohou se měřit i s nejlepšími.

Všem velké dík za bojovnost, odvahu a hlavně za výkony. Velká gratulace Filipovi za třetí místo a Martinovi za první vítězství na uvedeném turnaji. Výkony našich borců jsou příslibem do budoucna.

Helena Houdková – SKST Baník Most