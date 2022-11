Turnaj začal zápasy ve skupinách, kdy velkým úspěchem je postup vše našich borců do hlavní soutěže. Zde se už našim borcům dařilo se střídavými úspěchy, kdy přes první kolo postoupil Vojta Dráždil, Tomáš Srp a překvapení turnaje Filip Bartes. Ostatní borci po svých prohrách byli odkázáni na boj o umístění. V další fázi se dařilo už jen Vojtovi Dráždilovi, který nakonec při cestě do finále neztratil ani jediný set, kdy ve finále si poradil s Kateřinou Kubánkovu 3:1 a celý turnaj vyhrál. Filip Bartes v zápase o 15 místo porazila Tomáše Srp a stal se tak při prvním startu druhým nejúspěšnějším hráčem SKST Baníku Most.