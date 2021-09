Město Most

| Foto: Město Most

Upravené stání pro kontejnery v Jižní ulici v Mostě. | Foto: Město Most

Technické služby města Mostu upravily v Jižní ulici v Mostě stání pro kontejnery, které původně zasahovaly do prostoru vozovky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.