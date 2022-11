Napínavé souboje v mosteckém propuknou v pátek od 9 hodin ráno. Nejprve se odehraje do 15 hodin 1. - 12. kolo šprtcového turnaje ČP Expres, který od 15 do 16.30 hodin vystřídá šprtec dvojic. Od 16.30 do 18.30 hodin zabojují o trofeje borci v air hokeji, od 18.30 do 20 hodin v táhlovém hokeji Chemoplast a poté až do 9 hodin sobotního rána bude pokračovat šprtcový turnaj.