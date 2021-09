Záměrem bylo seznámit co nejširší okruh příchozích s rizikem půjček, ale i s cestami vedoucími k řešení dluhů a předlužení a v neposlední řadě také upozornit na existenci dluhové poradny v Janově. Informační panely byly doplněny dětskými výtvory na téma Dluhy. Tato výtvarná dílka vytvořily děti z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Komunitním centru Janov. Důležitým výstupem projektu je závěrečná brožura s informacemi na zmíněné téma, kde jsou vysvětleny postupy řešení dluhů i vstup do insolvence a mnoho dalších užitečných rad a odkazů.

Začátkem roku 2021 byl nadací ČEZ podpořen projekt Protidluhová kampaň v Janově. Charita Most tento projekt realizovala v Komunitním centru Janov. V rámci projektu se uskutečnily vzdělávací semináře, Program pro veřejnost s veřejnou debatou s koncertem skupiny Golem a tematická výstava. Ta byla na přelomu července a srpna umístěna v Městské knihovně v Litvínově.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.