Myšleno je ale i na ty, kdo se nemohou zapojit pohybovou aktivitou a přesto by se rádi zúčastnili a přispěli. Pro ně je připravena nezávodní kategorie. Do této kategorie se mohou přihlásit i ti, kdo chtějí akci podpořit na kole, kolečkových bruslích či na koloběžce. Po absolvování získají speciální účastnický diplom a upomínkovou medaili. A kdo by chtěl Hospic v Mostě podpořit drobným finančním příspěvkem bez účasti na akci, může tak učinit díky kategorii s příznačným názvem Lidumilové, která je připravena speciálně pro ně.