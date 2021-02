Bohatá sněhová nadílka nemusí být pouze zdrojem starostí. Nemusí to být jen o tom, jak mít co nejdříve protaženou cestu nebo silnici, odklizený chodník, ale také o zimních radovánkách.

Mostečané vyrazili za zimními radovánkami do areál k přesunutému kostelu. | Foto: Lucie Králíková

Na takové množství, kterého jsme se letos dočkali, nejsme za poslední roky zvyklí, a tak jenom nenadávejme na to kolik toho sněhu je, ale pojďme se s tou bílou peřinou pokrývající krajinu pobavit tak, jak to udělali někteří Mostečané, kteří vyrazili do areálu k přesunutému kostelu Nanebevzetí Panny Marie.