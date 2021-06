Příměstský tábor na autodromu s novým programem nabízí letos čtyři turnusy

Nebývale bohatý a pestrý program čeká děti od šesti do 15 let na příměstském letním táboře, který tradičně organizuje mostecký autodrom. I letos rodiče mohou vybírat ze čtyř turnusů, a to od 12. do 16. a od 19. do 23. července a od 9. do 13. a od 16. do 20. srpna. „Úplnou novinkou je páteční závěrečná diskotéka, při které zároveň vyhodnotíme celotýdenní soutěžní hru a dětem předáme zajímavé ceny.

Příměstský tábor na autodromu s novým programem nabízí i letos pro velký zájem čtyři turnusy. | Foto: Autodrom Most