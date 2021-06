Výrazně obohacený program s řadou atraktivních činností a aktivit nabízí letošní letní příměstský tábor mosteckého autodromu pro děti od šesti do 15 let. Rodiče si opět mohou vybírat ze čtyř termínů týdenních turnusů, dvou červencových a dvou srpnových.

Příměstský tábor autodromu nabízí řadu aktivit. Divadlo, výlety, diskotéku, ale i policejní instruktáž. | Foto: Autodrom Most

Při skladbě obsahové náplně jednotlivých turnusů pořadatel příměstského tábora spolupracuje se členy souboru Divadlo VeTři Míšou Doležalovou a Vlastou Vébrem. „Osvědčili se nám už při akcích v minulosti, moderovali například na velkém závodním okruhu vytrvalostní běžecký závod The Most Halfmarathon. Kromě tradičních sportovních a herních aktivit se tak letos děti mohou těšit na mimořádnou dávku zábavy, legrace, ale i osvěty a prevence,“ nastínila ředitelka polygonu společnosti Autodrom Most Veronika Raková.