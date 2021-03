„Chtěli bychom poděkovat všem, kteří jste přispěli na pomoc pro malou onkologicky nemocnou pacientku. Matylda si moc přála mít nové háro a díky vám jsme jí paruku z pravých vlasů mohli zaplatit,“ říká šéf Konta našeho srdce Libor Weber.

Za celou akci se vybralo neskutečných 127 636 Kč, které podpoří dobrou věc. Na sbírkovém účtu se sešlo 26 438 Kč. Charitu podpořil i tým soupeře Madeta Motor České Budějovice, kteří zaslali 10 000 Kč. Za prodej virtuálních vstupenek se vybralo 44 902 Kč. Do zapečetěné pokladničky finančně přispěli všichni hráči, realizační tým, vedení klubu, naši partneři a také zaměstnanci zimního stadionu. Celkem se vybralo 31 296 Kč.

Klub nechal vyrobit pro Vlasatý zápas speciální sadu dresů se zlatými prvky, ve které nastoupil A-tým na rozbruslení s Motorem a k celému utkání posledního kola základní části ve Zlíně. Celá sada po utkání putovala do sportovní aukce, která končí v neděli 21. března v 19:00. V aukci se dres kapitána Viktora Hübla vydražil formou „kup teď“ za 25 000 Kč. Dres vydražil fanoušek Jiří Puchmeltr, díky kterému se zaplatila celá výroba nové paruky pro Matyldu.

Pro třetí ročník Vlasatého zápasu se přihlásilo deset dárců vlasů z řad našich fanoušků. Každý z nich obdržel voucher do teplických kadeřnických salónů Marta Moravcová a SPA Jessica Šlégrová.



Skvělou zprávou je, že Matylda už má svou vysněnou paruku, aby mohla důstojně projít svou onkologickou léčbou. Díky všem, kteří přispěli jsme vybrali skvělých 127 636 Kč. Můžeme tak ve spolupráci se spolkem Nové Háro pomoci nejen Matyldě, ale i dalším čtyřem dětem. Nové paruky od nás obdrží dvanáctiletá Anička, čtrnáctiletá Fillippa, pětiletá Julie a devatenáctiletá Eva.



„Rád bych všem ještě jednou moc poděkoval za to, že jste se v této komplikované době zapojili do této skvělé akce. Vaše síla je neuvěřitelná. Máte žlutočerné srdce,“ říká na závěr Libor Weber.

Konto našeho srdce při HC Verva Litvínov