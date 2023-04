Při Schole Humanitas v Litvínově vzniká Středisko volného času Smajlík

V rámci projektu Polytechnické vzdělávání a gramotnosti v Ústeckém kraji probíhala do konce března řada aktivit a kroužků v tzv. Technickém klubu. Jednalo se o řemeslné dílničky, kroužky jako Ajťáček, Robokoutek, IT doupě a další. Kroužky probíhaly v prostorách Centra bakalářských studií Scholy Humanitas nebo v Centru Lesánek při MŠ Tylova v Litvínově. Tyto aktivity přecházejí od 1. 4. 2023 pod nově vznikající Středisko volného času při Schole Humanitas v Litvínově a na jejich fungování a místu konání se do konce června 2023 nic nemění.

Potab - příměstský tábor | Foto: Smajlík SVČ Litvínov

Počínaje prázdninami chystá SVČ Smajlík nabídku několika příměstských táborů a od 1. 9. 2023 pak novou početnou nabídku kroužků a zájmových aktivit. Jejich přesné zaměření a konkrétní nabídku nyní připravujeme a přihlašování na kroužky v novém školním roce bude spuštěno spolu s inovovaným webem v následujících týdnech. Na začátku prázdnin je připraven „POTAB – poznávací tábor", kde jsou pro účastníky připraveny každodenní atraktivní výlety autobusem mimo Litvínov, na konci prázdnin pak „BATAB – badatelský tábor" plný dobrodružství, bádání, poznávání přírody a nezapomenutelných zážitků. Součástí činnosti SVČ Smajlík se stanou také dosavadní aktivity, projekty a akce Centra ekologické výchovy VIANA, které již pětadvacet roků nabízí a realizuje pestrou škálu ekologických programů a činností pro třídní kolektivy dětí v mateřských, základních nebo středních školách. Potab - příměstský tábor

Termín: 3. - 14. 7. 2023 (mimo víkendu a státních svátků)

Cena: 5 600 Kč (700 Kč na den)

Středisko volného času Smajlík Litvínov ve spolupráci se školou Humanitas pořádají již 27. ročník příměstského tábora pro děti ve věku 7-18 let. O zábavný a pestrý program se starají naši zkušení vychovatelé. O akci je každoročně velký zájem a kapacita je vždy rychle naplněna, ačkoliv jsme ji již v minulosti navýšili. Táborem si spokojeně prošlo již přes tisíc dětí z Litvínova a jeho okolí. Letos jsme si pro vás připravili opět na každý den výlet mimo Litvínov. Těšit se můžete například na History park, Tiské skály, Mirákulum, Zoopark Zelčín, Svět záchranářů, Aquapark, Horský areál Lesná a 3D kino.

Více na www.humanitas.iddm.cz.



Batab - příměstský tábor

Termín: 28. 8. - 1. 9. v Litvínově a okolí

Cena: 2 400 Kč

Centrum ekologické výchovy VIANA při Schole Humanitas v Litvínově pořádají Batab, čtvrtý ročník oblíbeného příměšťáku na konci prázdnin. Badatelský tábor je programově zaměřen na dobrodružné poznávání přírody, bádání a objevování, sport a pohyb v terénu. Čekají vás venkovní hry, sportovní aktivity, bádání a exkurze na zajímavá místa. Naučíte se hodně nového, ale hlavní je, abychom se bavili. A letos opět s přespáním. Žádné sezení na zadku, na BATABu se i umažeme. Tábor je určen pro děti ve věku mezi 7 až 15 lety.

Více na www.cev-viana.cz. Michal Tarant, vedoucí SVČ Smajlík