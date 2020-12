Ten byl na německé straně vyzvednut začátkem prosince a v současné době je již k dispozici sociálně slabým rodinám i jednotlivcům v charitní službě „Šatník“ v Mostě, Chomutově, Oseku a Duchcově. Darováno bylo velké množství pěkného zimního oblečení, ale například i svítící dětský stoleček či dětská postýlka s příslušenstvím, což se dobře uplatní v centru Rodina v tísni v Oseku.

Za tento dar ředitelka Mostecké charity Eva Čenkovičová poděkovala a v příštím roce pozvala partnery do Oseka a do Mostu k oslavě dvaceti let těchto aktivních přeshraničních kontaktů, které naše charitní dílo podporují celá leta nejen materiálně, ale i odbornými exkurzemi a vzájemným kulturním poznáváním krušnohorské a lužické kultury.

Brigita Janovská