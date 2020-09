Přes všechna omezení setkání hasičů Říp 2020 bude!

Čtenář reportér





Výbor Podřipské hasičské župy, který je organizátorem letošního setkání hasičů pod Řípem 24. října 2020 se připravuje na všechny možné varianty omezení veřejných akcí v otevřeném prostoru. Jediné, co může veškerou naši snahu zhatit je úplný zákaz shromažďování. Ale jsme optimisté a chceme vás nyní seznámit, co všechno na předposlední říjnovou sobotu připravujeme. Po loňské velkém úspěchu to nebylo zrovna jednoduché.

Přes všechna omezení setkání hasičů Říp 2020 bude! | Foto: Ilustrační foto