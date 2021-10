Druhý říjnový víkend patřil na mosteckém autodromu velkému závodění. Během jediného víkendu se zde totiž vystřídaly dva světové šampionáty – vedle světového poháru cestovních vozů WTCR to bylo také mistrovství světa vytrvalostních motocyklů EWC. Velkému zájmu publika se ale těšil i nedělní první ročník Sutnar/Krattner Memorial, který dal dohromady sportovní a závodní vozy povětšinou z poválečného období.

Za projektem stojí spolek Le Mans Redux, který se s vozem Aero Minor Sport 1949 chystá na Le Mans Classic 2022. Chtějí tak připomenout strhující příběh slavného auta a jeho jezdců, kteří v první poválečné čtyřiadvacetihodinovce zvítězili ve své kategorii a v klasifikaci podle indexu výkonosti skončili celkově druzí. Tým Aero Minor byl tehdy také jediným, který tehdy dokončil závod s oběma vozy.

Jeden z hlavních iniciátorů memoriálu, designér Michal Froněk, k tomu říká: „Považuju to za největší triumf československého automobilového sportu vůbec. Nicméně smyslem toho, proč chceme tento úspěch připomínat, není jen závodění, ale chceme také propagovat český průmysl a design.“

Za pravdu mu dává i Josef Zajíček, další zakládající člen spolku Le Mans Redux a předseda představenstva společnosti Autodrom Most, kterého s Froňkem pojí také projekt mladé hodinářské značky Bohematic inspirované právě Minorem. „Když mě před pěti lety Michal oslovil, abych společně s jeho kamarády založil spolek a koupil historický závodní vůz Minor, neváhal jsem ani minutu. Obdivuji klasická auta a obecně mě zajímá historie naší země a průmyslu. Myslím si, že je dobré ukazovat mladé generaci, jak naši předci pracovali a co tenkrát dokázali,“ přibližuje Zajíček evoluci celého podniku, který spojil dohromady zajímavou skupinu lidí vyznávající stejné hodnoty.

Během nedělního programu, kdy se historická auta na trati střídala se světovou špičkou cestovních vozů, se ve třech stintech představila necelá dvacítka klenotů českých sbírek. Jedním z nich byla například i Alfa Romeo 1900C Sprint Supergioiello Ghia z roku 1953, s níž se Jaroslav Brzoň, zakladatel aukčního portálu Auctomobile, jako jediný Čech zúčastnil letošního ročníku nejprestižnější evropské soutěže elegance Concorso d'Eleganza Villa d'Este.

Mezi další unikáty patřil Talbot Lago T26GS s číslem podvozku 110057 a motorem číslo 45157, který je zatím posledním přírůstkem exkluzivní sbírky automobilů Talbot Lago Grand Sport, kterou vytvořili František a Robert Kudelovi. Vůz je jedním z šesti vyrobených závodních Talbotů Lago T26GS, se kterým jezdili slavní piloti poválečné Francie a také několikanásobný mistr světa Juan Manuel Fangio. S pravděpodobností hraničící s jistotou je to aktuálně nejvzácnější závodní vůz v českých sbírkách. Za jeho volantem jsme v neděli mohli vidět Katarínu Kývalovou, německou závodnici s československými kořeny, která je pravidelnou účastnicí Mille Miglia a dalších slavných závodů historických vozů.



Jedním z mála předválečných vozů ve startovním poli bylo MG UVA Františka Bauera. Nejen pro české publikum, však bylo možná ještě vzácnější vidět znovu na trati monoposty Tatra 604 a 607 nebo Střelu 1100 SS. Skupinu českých závodních vozů rozšířil také zajímavý roadster Hakar 1500 Františka Čečila a další Aero Minor z Národního technického muzea v Praze. „S kolegy již připravujeme základní strukturu příštího ročníku, která by zahrnovala i jízdy předválečných vozů. Také uvažujeme o rozšíření časového harmonogramu na celý den a přizvání zahraničních účastníků do našeho programu,“ poodhaluje rozběhnuté plány do budoucna Michal Froněk.

Radek Laube - PR manažer a tiskový mluvčí společnosti Autodrom Most