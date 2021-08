Premiéra závodů mistrovství světa superbiků se v Mostě vydařila na výbornou. Diváci viděli skvělé souboje, čeští fanoušci se mohli radovat ze životního úspěchu domácího Olivera Königa a padl i traťový rekord. Mostecký okruh zažil jeden z nejnašlapanějších závodních víkendů a závod si chválí i pořadatelé.

„Autodrom Most odvedl pro konání prvního závodu mistrovství světa WorldSBK Tissot Czech Round v průběhu posledních několika měsíců velký kus práce. Trať, na které jsem závodil v roce 1997 je náročná a má charakter. Nabízí vzrušující závody, jaké jsme viděli ve všech třídách. Je to úspěšný debut Autodromu Most jako místa pro konání WorldSBK a těšíme se, že v následujících letech budeme stavět na tomto skvělém začátku,“ zhodnotil uplynulý víkend Gregorio Lavilla, ředitel šampionátu Mistrovství světa Superbiků a někdejší motocyklový závodník.

Spokojenost panuje i na straně mosteckého Autodromu. „Byla to pro nás nová a zajímavá zkušenost, za kterou jsme velmi vděčni. Naučili jsme se mnoho nových věcí, hodně nás to posunulo a už teď začínáme plánovat, abychom příští rok byli ještě lepší. Dokázali jsme, že podnik světové úrovně zvládneme a věříme, že jsme České republice udělali ve světě dobré jméno,“ hodnotí uplynulý závodní víkend Josef Zajíček, předseda představenstva společnosti Autodrom Most.

V neděli dosáhla návštěvnost státem povoleného limitu 7000 diváků, který je platný pro venkovní akce. Mezi návštěvníky bylo tradičně i hodně fanoušků ze sousedního Německa. Závody přenášené živě do celého světa mělo možnost u televizních obrazovek sledovat až 250 milionů diváků.

Sobotní závod patřil talentovanému Oliveru Königovi, který startoval ve třídě SSP300. Zajel svůj životní závod a druhé místo oslavil na stupních vítězů, nicméně po penalizaci za přejetí traťového limitu se posunul o příčku níž. V nedělním závodě na stupně vítězů už sice nedosáhl, ale i šesté místo v MS je pro devatenáctiletého mladíka velmi pěkný výsledek. Karel Hanika, který startoval na divokou kartu v královské kubatuře WorldSBK sobotní závod po pádu nedokončil. V neděli se mu už dařilo lépe a v kategorii nabité zkušenými borci vybojoval osmnáctou příčku. O trofej z českého křišťálu se ve vrcholné třídě odehrál souboj mezi Scottem Reddingem na Ducati a Toprakem Razgatlioglu sedlajícím Yamahu. Ze souboje nakonec vyšel vítězně Redding, který si přichystal ještě jedno překvapení a na stupních vítězů požádal o ruku svou přítelkyni.

Během víkendu padl i mostecký traťový rekord. Nejprve ho v sobotním závodě v patnáctém kole překonal Toprak Razgatlioglu s časem 1:32,697 min. V nedělním kvalifikačním závodě jej pak ještě Jonathan Rea posunul na čas 1:31,996 min.

Po vydařené premiéře superbiků se diváci v Mostě mohou těšit na další velký motoristický podnik. Bude jím již tradiční Mistrovství Evropy závodních tahačů a závod evropské série NASCAR, který proběhne o víkendu 27.-29. srpna.

Radek Laube - PR manažer a tiskový mluvčí společnosti Autodrom Most