V úterý jsme si připomenuli, že se 4. srpna roku 1920, tedy před 100 lety, narodil účastník čs. zahraničního odboje za II. sv. války, palubní střelec 311. čs. bombardovací perutě RAF Bohumil Tvrdý.

Před 100 lety se narodil Bohumil Tvrdý, válečný letec z Mostu. | Foto: Severočeský letecký archiv Most

Bohumil Tvrdý (č. RAF 788238/159261) se narodil se 4. srpna 1920 v Mostě. Vyučil se řezníkem. V roce 1938 odjel do Německa, kde se nechal najmout na loď jako topič, aby odcestoval s kamarádem do USA. Zde se usadil v Houstonu a pracoval jako kovodělník.

Po vypuknutí války připlul lodí do Francie a vstoupil do čs. zahraniční armády. Přidělen byl ke 4. rotě, 2. pěšího pluku v Agde. Po pádu Francie odplul lodí přes Gibraltar do Anglie. Z Liverpoolu odjel do campu Cholmondeley a původně byl přidělen k 1. praporu Čs. obrněné brigády. Na začátku prosince 1941 byl přemístěn k čs. zahraničnímu letectvu, konkrétně k Čs. Depot ve Wilmslow. Dne 13. prosince 1941 byl přijat do RAF jako Volunteer Reserve v hodnosti AC2. Byl zařazen do kurzu palubních střelců. V květnu 1942 přešel k No. 1429 COTF na základně RAF Honington.



Dne 7. října 1942 byl včleněn do 311. čs. bombardovací peruti jako Air Gunner. Měsíc nato, konkrétně 4. listopadu, absolvoval svůj první operační let.



Dne 12. června 1943 se oženil se slečnou Christine Elisabeth Sheppard. V polovině září 1943 přešel jako instruktor k No. 3 Air Gunnery School na základně Mona. Následoval návrat k 311. čs. bombardovací peruti. V srpnu 1944 se stal instruktorem u No. 10 Air Gunnery School v Barrow, kde jej zastihl konec války.



V srpnu 1945 se vrátil do vlasti. Po příjezdu zjistil, že kromě matky, která se oběsila v lese na mosteckém vrchu Ressl, protože byla velká vlastenka a neunesla tíhu událostí následujících po Mnichovu 1938, nežije ani otec, který zahynul v květnu 1945 při výbuchu nákladního auta naplněného municí v obci Želenice na Mostecku. V září byl přemístěn do Plzně a poté demobilizoval z armády a vrátil se do Anglie. Zde se věnoval podnikání, například provozoval garáže, jeden čas dokonce pobýval v Africe.



Po návratu se usadil ve vesničce Lancing. Po roce 1989 často jezdil do rodného Mostu a setkával se s členy Severočeského leteckého archivu a později do Kadaně, kde žil jeho syn John, který pracoval jako učitel na chomutovské Stavební škole. John se zde také oženil a několik let žil.



Bohumil Tvrdý zemřel 13. prosince 2004 v nemocnici na infarkt, když předtím dlouho bojoval se zákeřnou rakovinou. Za svou válečnou činnost obdržel: 2 čs. válečné kříže 1939, čs. medaili Za chrabrost, čs. medaili Za zásluhy I. stupně, čs. vojenská pamětní medaili Francie – Velká Británie, Star 1939 – 45, Atlantic Star, Air Clasp, Defence Medal a War Medal.