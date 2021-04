Před patnácti lety kapela No Name roztančila halu u Koldomu

Čtenář reportér





Dnes je to na den přesně patnáct let, co vůbec poprvé přijela do Litvínova pod úpatí Krušných hor koncertovat východoslovenská kapela No Name.

Kapela No Name v litvínovské sportovní hale u Koldomu 8. dubna 2006. | Foto: Lucie Králíková