Přesně před padesáti lety – v lednu 1971 – byl v plném proudu archeologický výzkum, probíhající v interiéru děkanského kostela. Vykopávky byly po dohodě se zástupci firmy Transfera, podniku pověřeného budoucím přesunem kostela, zahájeny v týdnu od 14. do 18. prosince 1970 pod vedením Antonína Hejny z Archeologického ústavu ČSAV v Praze. V listopadu 2020 by Antonín Hejna (1920-1986) oslavil 100. narozeniny.

Před padesáti lety byl v kostele v plném proudu archeologický průzkum. | Foto: Fond Archeologického ústavu AV ČR

První etapa archeologických prací skončila v dubnu 1971. Poté se projednávala otázka dalšího financování, která byla závislá na uzavření smlouvy mezi podniky Konstruktiva Teplice a Transfera. Transfera vystupovala mimo jiné v roli investora archeologického výzkumu, tudíž na něj musela zajistit prostředky. To se nakonec podařilo a od 1. července 1971 se archeologové na dva měsíce do kostela vrátili. Poslední nálezy zaznamenal Antonín Hejna do svého deníku 3. září toho roku.