Jako host lázní Teplice pobýval v Krušnohoří a Českém středohoří. Již za svého života požíval velké vážnosti, což odráží jeho přízviska „druhý Kolumbus“, „vědecký znovuobjevitel Ameriky“, „kníže vědy“ a „nový Aristoteles“. Narodil se 14. září 1769 Friedrich Heinrich Alexander svobodný pán von Humboldt.

Alexander Von Humboldt byl něco jako německý Indiana Jones: dobrodruh skrz naskrz. Dopisoval s mnoha odborníky z celého světa z mnoha rozdílných oborů a vytvořil tak svéráznou vědeckou síť. V Německu dosáhl mimořádné popularity především díly Ansichten der Natur a Kosmos.

Přírodovědec a průzkumník si v roce 1799 splnil sen a odjel do Latinské Ameriky, kde asi pět let studoval přírodu. Sbíral rostliny, hledal hory a sopky, zkoumal a kreslil vrstvy země, fosílie a další. Obraz na kterém je zvěčněn, vznikl dva roky po jeho návratu do Berlína. Alexander von Humboldt zemřel 6. května 1859 v Berlíně. Na lázeňském domě Beethoven v Teplicích má pamětní desku. (luk)