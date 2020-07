„Tentokrát jsme se více zaměřili na opravu a modernizaci osvětlení vodních překážek a jednotlivých ploch, a to vzhledem k sérii nočních kurzů pro řidiče vozidel integrovaného záchranného systému,“ upřesnil technický ředitel společnosti AUTODROM MOST Pavel Pech.

Údržba si vyžádala zhruba 800 tisíc korun a zahrnovala také opravu a výměnu nefunkčních vodních trysek, které zvlhčují kluzné plochy, a seřízení automatické funkce činnosti vodních překážek a kyvné desky. „Při komplexní údržbě spolupracujeme s odbornou rakouskou firmou, která je dodavatelem technologií v areálu polygonu. Snahou je zajistit účastníkům kurzů vyšší komfort a kvalitu při výcviku bezpečné či sportovní jízdy. Umožnilo nám to například zařadit do nabídky i nový kurz sportovní jízdy Intensive pro pokročilé řidiče,“ doplnil Pavel Pech.

K celkové údržbě polygonu přistupují pracovníci technického odboru autodromu jedenkrát ročně, technologie a stav znečištění vodního systému pak kontrolují každý měsíc.

Při nočních kurzech bezpečné jízdy se vystřídají od začátku září do konce listopadu řidiči policejních a hasičských vozidel z celé republiky. „Jde o celostátní projekt navazující na denní kurzy, do něhož je zapojeno vedle našeho polygonu dalších sedm tuzemských center pro zdokonalovací výcvik řidičů,“ upřesnila ředitelka polygonu společnosti AUTODROM MOST Veronika Raková.

Mostecký polygon zahájil provoz v roce 2005 a stále patří k největším a nejkomplexnějším zařízením svého druhu v České republice. Svou dispozicí, instalovanými technologiemi a dalšími navazujícími aktivitami nabízí na ploše 13 hektarů jedinečné podmínky pro výuku a výcvik řidičů ve všech oblastech problematiky řízení vozidel.

Polygon disponuje kluznou plochou s hydraulickou kyvnou deskou pro simulaci smyku zádní nápravy vozidla a vodními překážkami, kluznou plochou s aquaplaningovou vanou a vodními překážkami pro trénink úhybného manévru a nácvik brzdění za různých adhezních podmínek. Dále asfaltovou cvičnou plochou pro nácvik vzdáleností bezpečného rozestupu mezi vozidly, pozvolného, krizového a nenadálého brzdění na suchu a slalomu na suchu a kluznou plochou se sedmiprocentním sklonem pro nácvik bezpečného průjezdu zatáčkou a plochou s devítiprocentním klesáním se zatáčkou ve tvaru S vybavenou vodními překážkami. Součástí areálu je i offroadová dráha pro nácvik bezpečné jízdy v terénu.

Jan Foukal