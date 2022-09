Předzvěstí oslav pro sever Čech tak nejprve bylo živé hraní pro diváky na famózních městských slavnostech v sobotu 10. září v Mostě.

Deska Příduhned… vznikla v novém studiu, kam Kato přesídlil z maringotky. Novinka srší novou energií, radostí ze života.

„Vstoupil jsem do nového šťastného období. Potkal jsem osobu, díky níž vznikly dvě nové písně, těch osmnáct dalších šlo pak skoro samo,“ říká Kato. Její vydání předznamenal temný singl Marná o nesmyslných válkách s drogami.

„To téma jsem chtěl dlouho využít, teď jsem to konečně udělal. Nemyslím, že je to největší hit alba. Jako první singl jsem ho do světa poslal, protože jsem chtěl, aby to téma dostalo větší prostor, nezapadlo. I tak doufám, že z alba nezapadne nic,“ je logicky Kato plný naděje.

Vedle Prago Union se na albu představují i další osobnosti středoevropského hip hopu. „Z rapperů je to Rest, který má u nás velkou fanouškovskou základnu. Pomohl a prosadil se ale také Prezident Lourajder pocházející ze Slovenska, ale i Johny Boss. Má skvělý hlas, je to dobrý pařmen. Ti tři dodali vždy dvě, tři své sloky… Vtipný je, že písničky, které jakoby „smrděj drogama“, jsou tu tři, kde jsou hosté, ale většina hostů s nimi nemá vůbec nic společnýho,“ popisuje Kato. A připoměl také věc pro něj zcela logickou: „Novinka Prago Union Příduhned… je krom klasického CD nosiče dostupné už i na všech digitálních platformách.“

Radek Strnad