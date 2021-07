Pozvání přijala poslankyně za Pardubický kraj Květa Matušovská, poslankyně za Moravskoslezský kraj Ivana Nevludová, poslanec za Jihočeský kraj Lukáš Kolářík a poslanec za Moravskoslezský kraj Lukáš Černohorský. Program měli opravdu pestrý. Na mosteckém polygonu je čekalo přivítání ředitelkou Veronikou Rakovou a také náměstkyní primátora města Mostu Markétou Starou. Za autodrom je přivítala marketingová a obchodní ředitelka Jana Svobodová. Poslanecká návštěva nejdříve obdivovala 3D model mosteckého autodromu, startovní věž a také dispečink.

Pak se poslanci přesunuli na Jezero Most, kde si zkusili půlhodinový trénink v dračí lodi pod dohledem Luboše a Lukáše Dundrových (Bulldog Gym Most ) a stihli se také vykoupat. Závěrečným bodem programu byla návštěva Hipodromu Most. Tady je čekalo milé uvítání kolektivu zdejší jezdecké společnosti a projížďka na koni. S poslaneckou návštěvou pohovořila krátce i trenérka a hipoterapeutka Olga Šebková. A právě u koní byla oficiální část poslaneckého odpoledne ukončena.

Vlasta Vébr