Mode Machine v současné době projíždí se svojí show celou Evropu. V sobotu vůbec poprvé přijede do České republiky a rovnou do Music arény Nový Obzor v Mostě. Koncert začne ve 20.00 hodin, otevřeno bude už od 19.00 hodin. (luk)

Poprvé v Česku a rovnou do Mostu. Přijede Mode Machine tribute Depeche Mode. | Foto: Music Arena Nový Obzor

Jeden z nejskvělejších a „nejvěrnějších“ tribute bandů legendárních Depeche Mode v Evropě, kapela Mode Machine z italského Milána přijede koncertovat do mosteckého klubu Nový Obzor. Stane se tak sobotu 18. září.

