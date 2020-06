„Letos jsme měli začít v dubnu, epidemie koronaviru nám ale zhatila plány. Start sezony jsme tak museli posunout na začátek června. Do poloviny srpna uspořádáme po celé republice ještě 13 kurzů, všechny jsou ale již plně obsazeny. Věříme proto, že získáme dostatečnou podporu, abychom mohli pokračovat i v příštím roce,“ potvrdil produkční projektu Tomáš Lindner.

Více o projektu se zájemci dozvědí zde. Jeho organizátorem je Autoklub ČR, který úzce spolupracuje s Týmem silniční bezpečnosti, Policií ČR a Ústeckým krajem. Výcvik pod dohledem zkušených instruktorů je rozdělen mezi osm výcvikových center v České republice.

Cílem preventivního projektu, který má už jedenáctiletou tradici, je docílit snížení počtu a zmírnění následků nehod motocyklistů. „Motocyklisté jsou jednou z nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu. Závažnost nehod s účastí motocyklisty bývá vysoká ne-li fatální. Systém vzdělávání začínajících motocyklistů sice zaznamenal v ČR v posledních letech řadu pozitivních změn, nicméně je zapotřebí vytvořit jakousi kulturu a tradici návštěv kurzů tohoto typu. Ambicí projektu je nejen uspořádat kurzy, ale také podpořit ostatní motoškoly působící v ČR,“ upřesnil manažer projektu Jan Polák.

„Kurzy vyhledávám pravidelně. Informace z teoretické výuky a zejména praktický výcvik s různými manévry na polygonu mi pomáhají motorku lépe zvládat. V běžném provozu se pak cítím bezpečněji. A bonusem navíc je skvělá atmosféra a dobrá nálada pokaždé, když se sejde parta nadšených motorkářů,“ zhodnotil své pocity z kurzu padesátiletý ostřílený jezdec z Prahy.

V teoretické části se účastníci kurzu podrobně seznámili se správnou technikou jízdy, zásadami správného chování při dopravní nehodě či efektivním poskytováním první pomoci. Nechyběla ani prezentace ochranných prvků, například airbagové vesty. Instruktoři se zaměřili také na tematiku dopravní psychologie a sebepoznání. V navazující praktické části si motocyklisté procvičili řadu důležitých jezdeckých technik, například brzdění v různých rychlostech a v náklonu, vedení pohledu, jízdu v nestabilním režimu, plynulé přenášení těžiště, průjezd zatáčkou nebo výhybný manévr.

Motocyklisté patří k nejohroženější skupině účastníků silničního provozu. Od ledna do konce května letošního roku jich při nehodách zemřelo 26, což je o osm víc než ve stejném období loni. Dalších 128 utrpělo závažná zranění. Zatímco v letech 1993 až 2015 byla v průměru každá jedenáctá oběť smrtelné nehody motorkář, v loňském roce už to byla každá sedmá.

Vedle motocyklistů patří k ohroženým skupinám řidičů také mladí začátečníci nebo senioři. I oni mají možnost zdokonalit se za volantem v bezplatných kurzech na polygonu v Mostě. Pro mladé lidi od 18 do 24 let je to kurz Start Driving, pro řidiče nad 65 let věku pak kurz Jedu s dobou.

Jan Foukal - Autodrom Most