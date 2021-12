Zimní farmářské trhy v Mostě na 1. náměstí v Mostě pokračují v sobotu i v neděli. V sobotu 4. prosince zahájí hudební vystoupení v 16.00 hodin formace Kwaya. Poté se představí North Big Band. Od 18.00 hodin bude probíhat Mikulášská nadílka s diskotékou, budou i andělé na chůdách. V neděli 5. prosince potom bude možnost svézt se Mikulášskou tramvají, která bude jezdit od 13.00 do 18.00 hodin.

V Litvínově na nádvoří zámku Valdštejnů začala série akcí Advent na zámku. V sobotu 4. prosince zahraje od 15 hodin Flétnový soubor ZUŠ Chomutov. Od 15.45 hodin vystoupí pěvecký sbor Hlahol a vše zakončí vánoční dechovka Veselí muzikanti, která začne vyhrávat od 17.00 hodin. V neděli 5. prosince se pak představí Blues Gin a jejich Folkové Vánoce. Úderem 16. hodny začne Mikulášská show s čertovskou nadílkou a předáváním balíčků. Balíčky se jménem a příjmením dítěte zájemci předavají od 1. prosince do informačního centra v zámku Valdštejnů

Mikulášské odpoledne s pohádkou je přichystáno na sobotu 4. prosince od 17.00 hodin v Penzionu Na srubech v Hoře Svaté Kateřiny. Nejdříve je na programu divadelní pohádka, po ní přijde Mikuláš s čertem a přinesou nadílku. Děti si mohou přinést přáníčka pro Ježíška a mohou přijít v maskách.

Mikulášská s HC Litvínov na ledě je připravena na neděli 5. prosince od 12.00 do 13.15 hodin na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově.

Mikulášské bruslení pro děti do 10 let věku, nejen z hokejového klubu či krasobruslení, ale i pro veřejnost. Vstuo je zdarma. Sladký dárek pro všechny. Doprovod, rodiče, musí splňovat všechna covidová opatření - dle aktuálního nařízení vlády. Děkujeme za pochopení!

Mikuláš v horském areálu na Lesné bude v neděli 5. prosince od 9.00 do 20.00 hodin. „Chcete pro své děti individuálního Mikuláše v našem pekle? Není problém! Máte jedinečnou možnost, stačí si zarezervovat čas setkání s Mikulášem v rezervačním formuláři,“ píší pořadatelé. Ten najdete webu Horského areálu Lesná.

Mikulášská nadílka ve vlaku Švestkové dráhy bude v neděli 5. prosince od 10.30 hodin mezi Mostem a Litoměřicemi. Zajímavé místo, kam dorazí trojice Mikuláš, čert a anděl, je vlak Švestkové dráhy z Mostu do Litoměřic. Můžete se za nimi vydat v neděli 5. prosince v obou směrech na pravidelných spojích linky U10. Pro dospělé je nachystaná horká griotka a pro malé mikulášská výslužka. Odjezdy z Litoměřic: 10:13, 12:13, 14:13, odjezdy z Mostu: 10:29, 12:29, 14:29. Akce je zdarma v ceně běžného jízdného.