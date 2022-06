Pojede se první závod XI. ročníku memoriálu Oldřicha Rouda

V neděli 29. května se od 10 hodin pojede 1. závod seriálu Koldům pro děti a mládež, který je již XI. ročník memoriálu Oldřicha Rouda. Závod je určen pro děti od cca 3 let do 18 let. Kancelář bude od 9.30 do 9.45 hodin, startovné pro předem přihlášené je 30,- Kč a pro přihlášené v den startu 50,- Kč. Přilba je povinná!

