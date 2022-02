Dva medvědí bráchové, kteří se jednoho dne potkali u Kolína. „Malej“, co si moc rád hraje, a „Velkej“, který vymýšlí vykutálené hry. Jaké zvuky vydá medvěd, když do něj vložíš bonbón? Co za strasti zažívají „Lidi“, když jedou autem v neděli k vodě? A která hra je ze všech úplně nejvypečenější?

Adaptace známého večerníčku nám připomene, že radost a nadšení ze hry se neodvíjí od věku. Společně vysvobodíme rybí princeznu a staneme se indiány! Zábavě a představivosti se totiž meze nekladou. Pojďte, budeme si hrát! Originální pohybová klauniáda je ideální podívanou pro děti již od 3 let

Adaptace tohoto příběhu se pro Divadlo rozmanitostí ujala režisérka Tereza Říhová, úspěšná absolventka JAMU, která má velké zkušenosti s pohybovým divadlem a divadlem pro děti.

Scénář: Tereza Říhová, Kristýna Hulcová

Režie: Tereza Říhová

Dramaturgie: Hana Marvanová

Výprava: Juliána Kvíčalová

Pohybová spolupráce: Lukáš Šimon

Hudba a texty písní: Kristýna Hulcová

Hrají: Pavel Zikmund, Martin Čarný, Jitka Raková, Barbora Schusswohlová

Premiéra: sobota 12. února od 17.00 hodin v Divadle rozmanitostí.

Nejbližší reprízy: 26. února a 12. března 2022 v 17.00 hodin v Divadle rozmanitostí.

Lenka Krestová - produkční a propagační referent Městského divadla v Mostě