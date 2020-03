Jeden z příkladů, jak mohou trávit dobu vyhlášení stavu nouze v ČR sportovci, vymysleli v litvínovském fotbalovém klubu.

FK Litvínov vyhlásil mezi svým členy soutěž o ceny. | Foto: FK Litvínov

FK Litvínov totiž mezi svými hráči a členy vyhlásil velkou dovednostní soutěž o ceny. Do 31. Března . 23.59 hodin mají možnost zasílat do zpráv na facebookovém profilu FK Litvínov svá videa s co největším počtem žonglů (panenek, nožiček).

Jednotlivé kategorie:

1.) Předpřípravky a přípravky - 1. místo poukázka na nákup ve fotbalovém obchodě v hodnotě 500 Kč.

2.) Žáci a dorost - 1. místo poukázka na nákup ve fotbalovém obchodě v hodnotě 500 Kč.

3.) A tým, rodiče a trenéři - 1. místo basa piv