Projít se jen tak kolem vodní nádrže Benedikt v Mostě v podzimním čase má své kouzlo. Oproti létu je zde téměř liduprázdno, jen sem tam člověk potká rybáře nebo sportovce. Areál je ztichlý, a tak si člověk může hned za humny panelové výstavby vychutnávat kousíček toho klidu a pohody.

Podzimní scenérie u vodní nádrže Benedikt v Mostě. | Foto: Jana Kratinová

No, a když k tomu ještě vysvitne alespoň trochu podzimní slunko, je to opravdu zážitek. A kdo hlídá podzimní scenérie Benediktu? No přece dvojice labutí, která když vás spatří, okamžitě musí vše u břehu zkontrolovat, a hejno kachen, které si v kontrole vetřelců na břehu s labutěmi rozhodně nezadá.