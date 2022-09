Další v pořadí pak bude severočeská kapela Legalizace. Jedná se o matadory punkové scény, hrají již 20 let. Tříčlenná sestava v čele s kapelníkem a bubeníkem Jiřím Kosem Kosíkem. Punkrock a la model 77. České texty. Veselá a zábavná parta.

Kapela Do řady! působí na hudební scéně již 35 let. Za tuto dobu odehrála více jak 1 200 koncertů. Pohybuje se na pomezí rocku, punku a alternativy. Nejde o ortodoxní punkrock, kapela za svojí kariéru byla ovlivněna různými hudebními styly a směry, alternativou, hc, jazzem a dalšími. V letošní sezoně má za sebou již 30 koncertů a další ji čekají.

V letních měsících hrála na prestižních festivalových akcích, jako například XV. Punkfestu v Havlíčkově Brodě nebo punkfestu s mezinárodní účastí na Ostravskoslezském hradě. Dále na alternativním festivalu Boskovice – festival pro židovskou čtvrt´ , tradičním festivalu Pod Parou v Trutnově nebo vyhlášeném Kunčickém Kraválu v Letohradě. Nesmíme také opomenout koncert na festivalu pod patronací Michala Prokopa Krásný ztráty ve Všeticích, kde pravidelně vystupují na alternativní scéně.



Kapela se chystá na podzim do Berlína na mezinárodní festival v klubu Suppamoly a dále pokračuje v nabitém turné do konce roku 2022. Na jaro 2023 je naplánované vydání dalšího řadového alba skupiny. Naplánované má koncerty v Polsku a Německu. V mosteckém Rokáči Vinohrady kapela odehraje dlouhý set, průřez celou jejich tvorbou z 5 řadových alb.



Další program Rokáče Vinohrady v Mostě:

Pátek 9. září od 20 hodin - Dost času. Mostecký alternativní rock, po koncertě následuje Jam Session.

Pátek 16. září od 20 hodin - Festival Malý rockový Most. Zahrají Cumbal, Modrej kohout, Deviant, Starci na chmelu + speciální host Vítek Fiala.

Pátek 23. září od 20 hodin - Station Beggars + host. Chomutovská parta hraje neuchopitelný mix různých odnoží rocku.

Pátek 7. října od 20 hodin – okomotiva Planet. Pražské heavy - power trio.

Pátek 14. října od 20 hodin - Multižánrový hudební festival Most4Music.

Pátek 21. října os 20 hodin - Arawn & Sixth Dimension & Krevel. Big 3. To nejlepší, co se urodilo z Thrash - metalu v Mostě a okolí.



Připravujeme: Minus 123 minut, Vekryba, Burning Steps, Reckless, Gaia Mesiah, Špinaví lůzři, Diversity, Player, Santa Morella Band, Sandra a její Vembloudi a další pecky.



Vašek Purchart - Mostecký hudební spolek