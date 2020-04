V neděli 19. dubna oslavil 82. narozeniny významný podkrušnohorský rodák z Oseka u Duchcova P. Benno Beneš. Krušnohorské noviny přidávají ke gratulantům.

P. Benno Beneš (vlevo) oslavil 82. narozeniny. | Foto: Archiv Deníku

Benno Beneš se narodil 19. dubna 1938 v Oseku, kde také navštěvoval základní školu. Většina jeho spolužáků byla německé národnosti. Po válce museli do odsunu. Jeho otec pracoval v Uhelném průzkumu. Během 10 let byl třikrát propuštěn z práce z politických důvodů jak za války, tak po válce a v posledku ještě v roce 1948. V Oseku na Benna zapůsobili salesiáni, kteří po válce přišli do zdejšího kláštera, kde byli od roku 1946 až do záboru 1950. Se salesiány udržoval kontakt i během docházky na chemickou průmyslovou školu v Mostě.