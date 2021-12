Podívejte se, jak „promluvila“ opatření s vyhlášeným nouzovým stavem do programů prvního adventního víkendu.

Most organizuje Zimní farmářské trhy. | Foto: Archiv

Zimní farmářské trhy v Mostě

Kdy: Od pátku 26. listopadu, denně od 10.00 do 18.00 hodin

Kde: 1. náměstí v Mostě

Odstartovaly v pátek 26. listopadu jako Zimní farmářské trhy na 1. náměstí v Mostě namísto Vánočních trhů, od kterým město upustilo. Stánkový prodej je zajištěn denně od 10 do 18 hodin až do 31. prosince.