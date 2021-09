Ředitel gymnázia TGM v Litvínově Jan Novák připomněl Masarykova slova, že o demokracii je třeba průběžně pečovat. Poznamenal, že v současné době demokracie oslabuje. O to více jsou Masarykovy odkazy naléhavější.

V úterý 14. září uplynulo 84 let od úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše Garriguea Masaryka. V Litvínově na jeho odkaz vzpomínali členové Základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu a Tělovýchovné jednoty Sokol, vedení města Litvínova i studenti gymnázia pojmenovaného po tomto velkém státníkovi a filozofovi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.