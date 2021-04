Po více než šedesáti letech odešel zakladač na odpočinek

Čtenář reportér





Není to tak dlouho, co skončilo těžbu rýpadlo K 800B/K54 a aby byla informace o konci těžby skrývky tímto velkostrojem do železničních souprav kompletní, je třeba zmínit také kolejový zakladač ZD 1800/Z59, který byl nejstarším strojem v provozech skupiny Sev.en Energy a jeho historie se na konci loňského roku rovněž definitivně uzavřela.

Zakladač ZD 1800/Z59. | Foto: Archiv