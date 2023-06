Chystá se druhá modelářská výstava Severočeského leteckého archivu Most v Oblastním muzeu a galerii v Mostě.

Pozvánka na druhou modelářskou výstavu Severočeského leteckého archivu Most v Oblastním muzeu a galerii v Mostě. | Foto: Se souhlasem Jitky Klímové z mosteckého muzea

Stane se tak po třech letech. Druhá modelářská výstava Severočeského leteckého archivu Most se zde uskuteční v termínu od 10. do 24. června 2023.

„Vyslyšeli jsme hlas veřejnosti poté, co nám bylo řečeno, že první naše výstava, která trvala dva dny v září roku 2020, byla krátká a řada lidí se na ni nestihla přijít podívat,“ říká předseda spolku Severočeský letecký archiv Most Karel Otto Novák s tím, že tehdy do divácké účasti výrazným způsobem promluvila covidová opatření. I tak ale byla návštěvnost skvělá, protože v průběhu soboty a neděle přišlo do Oblastního muzea a galerie v Mostě, které je spolupořadatelem výstavy, 500 lidí.

A co čeká návštěvníky Druhé modelářské výstavy Severočeského leteckého archivu Most tentokrát? „Tradičně budou k vidění špičkově postavené plastikové modely letadel, techniky, vojenské techniky, aut, lodí a zajímavé výjevy v podobě diorám nebo stavebnice zkompletované jen tak pro radost, stejně jako tomu bylo v případě minulé modelářské výstavy,“ doplňuje Novák.

Do průběhy výstavy pořadatelé zapojí také veřejnost, protože bude připravena modelářská soutěž, ve stylu hodnocení líbí – nelíbí. Jednotlivé modely nebo diorámy budou označeny čísly a návštěvníci hlasování rozhodnou o těch, které se jim nejvíce líbily. Majitelé tří nejzajímavějších modelů nebo diorám obdrží hodnotné ceny, které pro ně přichystaly Eduard Model Accessories, statutární město Most a Severočeský letecký archiv Most.Spolek Severočeský letecký archiv Most byl založen 17. prosince 1991. Klade si za cíl získávat a schraňovat poznatky o letecké historii regionu a jeho novodobé historii vůbec.

Za dobu své existence uspořádal čtyři výstavy a několik besed v Litvínově, v Mostě a v Žatci. Spolek spolupracuje s různými institucemi zabývajícími se studiem a výzkumem v oblasti vojenství a historie, s významnými českými historiky a renomovanými autory literatury faktu. Členové Severočeského leteckého archivu Most se významnou měrou zasloužili o vybudování několika památníků americkým letcům, kteří při válečných operacích zahynuli na území severních Čech. Ve spolupráci se statutárním městem Most připravili tři učební pomůcky pro mostecké školy o historii II. světové války.

Spolek se od roku 2014 stará o chod expozice v Mezinárodním památníku obětem II. světové války v Mostě (objekt bývalého městského krematoria na starém mosteckém hřbitově –otevřeno květen až říjen, vždy úterý a čtvrtek 10 – 12 a 13 – 16 hodin a v neděli 13 – 16 hodin). Spolek vydal čtyři publikace. Občané v řadách Royal Air Force za II. světové války (2014), Občané Mostecka v řadách čs. Zahraniční armády na Západě – 1. díl (2015), Občané Mostecka v řadách čs. Zahraniční armády na Západě – 2. díl (2015) a Černý pátek – 12. květen 1944, den, kdy spojenci poprvé udeřili (2019). Všechny jsou již beznadějně rozebrány. Spolek Severočeský letecký archiv Most je také pořadatelem již tradičního Dne válečných veteránů, který se koná vždy nejbližší neděli k 11. listopadu a bývá definitivní tečkou za muzejní sezonou.

Jitka Klímová, Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace