Jan Burian přiveze v sobotu do litvínovské Ponorky písničky i vyprávění v koncertním programu „Ekologie duše, aneb jak žít a nezbláznit se z toho“. Pražský písničkář, spisovatel i dokumentarista Jan Burian míří do Hudebního klubu Ponorka - Litvínov v sobotu 4. března 2023. „Písničky a vyprávění na téma současného života člověka obklopeného médii, ohromovaného supermarkety i superstary. Co se dá dělat, abychom si uchovali zdravý rozum a kulturní úroveň.“

Jan Burian vystoupí na dvou místech od sebe vzdálených lehce přes 400 kilometrů. Ve čtvrtek je i vypráví ve Zlíně a v sobotu právě v litvínovském klubu. A vyhlásil výzvu: Kdo navštíví obě vystoupení „dostane knihu, CD i volnou vstupenku kamkoli“. „Srdečně ale zve aspoň na jeden z nich, tak si zkuste vybrat právě ten litvínovský,“ zve tým Ponorky.

Událost JAN BURIAN v Litvínově

Vstupenky k sezení v předprodeji za 250,- koupíte na baru klubu ve čtvrtek i v pátek od 18.00, v den koncertu na místě budou lístky od 19.30 za 300 Kč. Ponorka v sobotu otevře v 18.00, koncert začne po 20.30. Klub sena publikum těší na adrese: Hudební klub Ponorka Litvínov, Podkrušnohorská 1720.

Zdroj: archiv nakladatelství GalénAutor čtenářům osobitými postřehy připomene nejen život v pandemii, ale zavede je i za zajímavými lidmi, na pozoruhodná místa u nás i ve světě (včetně svého oblíbeného Islandu) či na oslavu svých sedmdesátin. A také reflektuje i válku na Ukrajině: „Co teď? O čem mám zpívat, když o pár set kilometrů na východ bombardují paneláky, dokonce i porodnice? Mezi zbraněmi mlčí múzy, vzpomněl jsem si. Jenže my jsme ještě pořád v zázemí a úlohou kultury je pomoci nám, abychom nezešíleli strachem, neotupěli lhostejností a vůbec nezblbli. Abychom byli dostatečně vnímaví a citliví k sobě i k lidem, kteří nás potřebují, a nemysleli jen na svoje pohodlí,“ píše Jan Burian v jednom z textů a ve fejetonu z března 2022 přidává i odpověď: „Je pořád o čem zpívat, ač to teď jde hůř a není to tak samozřejmé, jako když se u sousedů nic neděje. Když jsem si v Jihlavě po koncertě uklízel svoje věci, přišel ke mně jeden divák a tiše pravil: ,Díky, je mi líp. ‘,Mně taky, ‘přiznal jsem, sedl do auta a pustil si zprávy.“

Jan Burian.Zdroj: archiv nakladatelství GalénO autorovi: Jan Burian (* 26. března 1952 v Praze), básník, prozaik, písničkář. Vystupuje od roku 1970 – sólově za doprovodu klavíru, ale také v různých formacích. Vydal téměř dvacet alb, na mnoha dalších se podílel jako interpret a autor. Od roku 1990 publikuje knihy mnoha žánrů – od sbírek písňových textů, básní, dvou svazků pamětí, televizních rozhovorů až po cestopisy nebo zpracování knih o svých rodičích Nežádoucí návraty E. F. Buriana a Protančit život. V současnosti píše i pravidelné fejetony pro rozhlas a různá periodika, které vydal v pěti knihách: Přízrak v nákupním středisku (2009), Přímluva za dnešní dobu (2013), Kocouří pohled (2016), Vichřice a bubliny (2019) a Kočkování (2023). V roce 2022 vydal souborné vydání svých písňových textů „Zpívající kniha“ s odkazem na nahrávky všech uvedených písní. A jeho zatím poslední alba: s kapelou – Jan Burian Band: „První láska“ (CD, LP) a sólové s klavírem – „Noční tanec“ (CD).



Jan Burian: „Kočkování aneb Proč ještě zpívat“, 213 stran, doporučená cena 350 Kč, vydává Galén.

Radek Strnad