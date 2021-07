Pilařský rybník v Litvínově a jeho okolí se mění. Díky kampani ORLEN Unipetrol

Na podzim roku 2019 odstartovala kampaň, kdy obyvatelé Litvínova navrhovali a vybírali projekty, které ORLEN Unipetrol podpoří. Do finále postoupily tři z nich – rekonstrukce části vnitřních prostor Citadely, revitalizace okolí u Pilařského rybníka a skate park – z nichž obyvatelé hlasováním vybrali jeden vítězný. Stal se jím návrh úpravy okolí Pilařského rybníka, které je nyní revitalizováno do podoby sportovně-rekreační zóny pro aktivní i pasivní odpočinek. ORLEN Unipetrol vložil do projektu jeden milion korun.

Pilařský rybník v Litvínově a jeho okolí se mění. Díky kampani ORLEN Unipetrol lidem získalo město milion korun na revitalizaci. | Foto: ORLEN Unipetrol