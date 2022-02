Pondělí 21. února od 17 hodin - přednáška, vstupné 60 Kč

Starý Most. Urbanistický a architektonický vývoj původního města Mostu od druhé poloviny 19. století do konce 40. let 20. století představí Tomáš Pavlíček, specializující se na architekturu meziválečného období v severozápadních Čechách.

Čtvrtek 24. února od 19 hodin - divadelní představení, vstupné 200 Kč

Pivo. Dva muži, kteří hledají pravdu o svém životě na dně pivní láhve. Konverzační komedie chorvatského autora vypráví příběh otce a syna, kteří žijí ve společné domácnosti bez matky, která je opustila záhy po synově narození.

Studio 3 Ponte records najdete v bývalém kině Mír (pod Městskou knihovnou Most), Moskevská 12, vchod od ZUŠ.

Eva Hladká