V Litvínově se bude křtít kniha Z hradu na hrad středním Krušnohořím a bude také autogramiáda autorky Otilie Grezlové, a to již tento čtvrtek, 7. října od 16 hodin ve Velkém sále zámku Valdštejnů.

Otilie Grezlová představí svou knihu Z hradu na hrad středním Krušnohořím. | Foto: Archiv

Jak autorka ke své zdařilé knize uvádí: „Tato část putování po Krušnohoří začíná Jirkovem a Červeným Hrádkem, přes mnohé pozoruhodné obce, hluboké lesy a ještě hlubší údolí doputujeme do Brandova, na Horu Svaté Kateřiny a do Českého Jiřetína. Nevynecháme vodní nádrž Fláje a okolí, propátráme, co je uvnitř vymezené oblasti. Zastavíme se i na jedné ze sedmi nejohroženějších památek v Evropě – na zámku Jezeří. Městem skončíme, tím největším zdejším je Litvínov, a rozloučíme se v Lomu.