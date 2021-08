„Sympozia jsou skvělá. Týden pracujeme spolu, máme možnost předávat si své myšlenky a konfrontovat svá díla. Mohou vzniknout díla, na která není doma prostor nebo potenciál,“ těší se na sympozium jeden z pravidelných účastníků Roman Křelina z nedalekého Orasína na Chomutovsku. Zve zároveň všechny návštěvníky k nahlédnutí do ateliéru: „Přijďte si zpestřit váš všední den Barevným Benediktem.“

Třináctý ročník sympozia Barevný Benedikt začne ve středu 18. srpna a potrvá celý týden. Jde o jednu z nejvýznamnějších kulturních událostí prázdnin v Mostě. Závěrečná výstava, která představí díla vzniklá na Benediktu, se bude konat ve středu 18. srpna. „Otevře se již v 15 hodin, aby měli všichni návštěvníci dostatek času si díla prohlédnout, a zahájena bude v 17 hodin přípitkem. Většina děl bude na místě k prodeji,“ informoval za pořadatelskou firmu Obex Most Jan Čepelák. Vstup do ateliéru i na vernisáž je zdarma. Kromě Romana Křeliny přijedou do Mostu i další pravidelní účastníci výtvarného sympozia jako je Josef Zedník či Sylva Prchlíková. Návštěvníci uvidí také tvorbu Františka Bodláka, Jiřího Šorma, Jiřího Zavřela, Elišky Kozlíkové, Patrika Rutkovského a Romany Štajerové.

Barevný Benedikt, který navštěvují především tradiční hosté z řad regionálních umělců, se střídá s Malířským sympoziem. To je většinou setkáním mladých umělců, absolventů výtvarných škol.

Kateřina Táborská