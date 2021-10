Czech Industry Challenge je národní iniciativou pro firmy z rozmanitých odvětví průmyslu, která se zaměřuje na podporu růstu jejich značky, příliv zakázek a získávání nových talentů. Cílem je zvyšovat atraktivitu českého průmyslu pro nové zaměstnance a zajistit jeho další růst. Czech Industry Challenge se snaží popularizovat jednotlivá odvětví a ukazovat kvalitu práce českých pracovníků prostřednictvím partnerů z veřejného sektoru, oborových organizací a odborného školství. Pětičlenné odborné poroty soutěže Czech Industry Challenge jsou složeny z odborníků v oborech fotografie, grafika, HR, marketingová komunikace, PR, psychologie, IT, webový design i animace.

Sokoli stěhovaví žijí v litvínovském chemickém areálu již od roku 2011. Další páry tohoto pozoruhodného dravce nalezly svůj životní prostor s potřebným klidem a dostatkem potravy na vysokých komínech rafinérie v Kralupech nad Vltavou a neratovické Spolany. Partnerství společnosti ORLEN Unipetrol se sdružením ALKA Wildlife trvá již deset let a za tuto dobu se vylíhly celkem čtyři desítky těchto kriticky ohrožených ptáků, jejichž současná populace v České republice čítá přibližně 110 hnízdících párů. Během uplynulých dvou desetiletí se tak i díky úsilí společnosti ORLEN Unipetrol podařilo zvětšit počet sokolů stěhovavých v naší zemi na více než pětinásobek.

Letošní rok byl pro sokoly velmi plodný. V květnu se páru sokolů, který hnízdí ve stometrové výšce na komíně teplárny v Chemparku Záluží u Litvínova, vylíhla sokolí trojčata – dvě samičky a jeden sameček. Široká veřejnost mohla jejich růst sledovat online na webu starameseosokoly.cz. Na facebookové profilu ORLEN Unipetrol navíc proběhla mezi fanoušky soutěž, z níž vzešla pro sokolíky jména Mia, Žofinka a Falco. A to není všechno. V Chemparku se totiž letos zahnízdil ještě jeden pár sokolů, který vyvedl další dvě mláďata – samičku a samečka. Hnízdění ve vzájemné blízkosti není přitom u sokolů vůbec obvyklé.

„Máme velkou radost, že se naše společnost již potřetí v řadě zařadila v hodnocení odborné poroty prestižní soutěže Czech Industry Challenge mezi inspirativní lídry českého průmyslu,“ říká Katarzyna Woś, místopředsedkyně představenstva skupiny ORLEN Unipetrol. „O sokoly v areálech našich podniků svědomitě pečujeme již deset let. Za tu dobu se u nás vylíhlo již čtyřicet mláďat tohoto kriticky ohroženého druhu. Jejich život přibližujeme veřejnosti a především dětem díky online vysílání z kamer instalovaných přímo v hnízdech. Sokoli jsou symbolem našeho úsilí o ochranu a podporu životního prostředí v regionech, v nichž působíme.“

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.