Ceny Byznysu pro společnost TOP Odpovědná firma jsou v Česku ojedinělým nezávislým ratingem velkých, středních i malých firem, který hodnotí a oceňuje strategie a aktivity v oblasti odpovědnosti a udržitelnosti.

Byznys pro společnost sleduje firmy, které se dlouhodobě věnují rozvoji společnosti, investují do zaměstnanců, snižují dopad na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení. Ceny TOP Odpovědná firma jsou otevřeny všem firmám v různých fázích přístupu k udržitelnosti, jednotlivé kategorie reflektují jejich úsilí v rozličných oblastech. Nejodpovědnější firmou na poli životního prostředí pro rok 2021 se stal ORLEN Unipetrol s projektem Pyrekol zaměřeným na recyklaci plastů.

„Ochrana životního prostředí a udržitelná budoucnost jsou jednou z priorit našeho podnikání. V chemickém závodě v Litvínově jsme proto zprovoznili testovací pyrolýzní jednotku na zpracování odpadních plastů. V ní budeme v následujících třech letech zkoumat chemickou recyklaci plastů a způsob její implementace do standardní výroby. Velmi si proto vážíme získaného ocenění,“ popisuje Katarzyna Woś, místopředsedkyně představenstva skupiny ORLEN Unipetrol, která plánuje vyrábět v roce 2030 až 20 % svých petrochemických produktů z recyklovaného materiálu.

V České republice je podle Ministerstva průmyslu a obchodu ročně vyprodukováno více jak 400 tisíc tun plastových odpadů. Z uvedeného množství plastového odpadu je zhruba 37 % využito pro materiálovou recyklaci a 18 % využito energeticky, tj. pro výrobu tepla anebo elektrické energie. Projekt recyklace plastů zavádí principy cirkulární ekonomiky do výrobních procesů s cílem rozšířit tradiční výrobu pohonných hmot a plastových produktů z fosilních zdrojů o nové zdroje, které pomohou k dekarbonizaci Česka a jsou v souladu s politikou Evropské unie. Každý rok skupina ORLEN Unipetrol investuje zhruba osm miliard korun do svého rozvoje. Do roku 2030 plánuje investovat 35 miliard korun do zelených projektů a digitalizace. Nejpozději v roce 2050 chce být emisně neutrální.

Celkem 50 nezávislých porotců z akademické sféry, médií, neziskového i komerčního sektoru, ale i z řad významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji kultury podnikání v Česku, vybíralo z více než 60 společností a 145 strategií a projektů ty, které jsou svým přístupem k tématům odpovědnosti a udržitelnosti výjimečné. Vedle prvního místa za životní prostředí se skupina ORLEN Unipetrol umístila v žebříčku 25 nejodpovědnějších firem v České republice a může se tak pyšnit titulem TOP Odpovědná firma 2021.

Pavel Kaidl - tiskový mluvčí ORLEN Unipetrol