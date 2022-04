„Super Plus jsme vyvinuli s důrazem na vyšší výkon a efektivnější spalování. Tento vysokooktanový benzín má minimálně 100 oktanů a neobsahuje přímé mísení biolihu, ale šetrné ETBE (ethyltercbutylether) mající pozitivní vliv na výkon motoru. Nyní reagujeme na stále zvyšující zájem a Super Plus zařazujeme rovněž do nabídky expedičního terminálu Paramo. Díky tomu kompletujeme nabídku pardubického terminálu, který nyní nabízí kompletní sortiment pohonných hmot včetně aditivace. Zároveň pokračujeme v modernizaci tamního skladu za více než 70 milionů korun, abychom zajistili spolehlivý výdej paliv poblíž páteřní trasy D35,“ uvedl Jiří Winkelhöfer, ředitel velkoobchodního prodeje skupiny ORLEN Unipetrol.