Společnost Unipetrol Doprava ze skupiny ORLEN Unipetrol představila v litvínovském Chemparku novou lokomotivu Siemens Vectron MS v bíločervených barvách ORLEN Unipetrol. Převzetí nové lokomotivy je součástí postupné obměny vozového parku, který v příštích třech letech rozšíří další tři elektrické lokomotivy Siemens Vectron MS. Unipetrol Doprava díky postupné modernizaci vozového parku posiluje své přepravní kapacity, které zajišťují přepravu i do sousedních států, kde dlouhodobě funguje významná výměna zboží mezi společnostmi ze skupiny ORLEN.

ORLEN Unipetrol převzal první ze čtyř nových lokomotiv Siemens Vectron MS. | Foto: ORLEN Unipetrol

„Dlouhodobě investujeme do rozvoje celé skupiny ORLEN Unipetrol a modernizace vozového parku společnosti Unipetrol Doprava je nedílnou součástí těchto investic. Moderní lokomotivy Vectron nám pomáhají zvýšit objem přepravy a zároveň jsou hodnoceny velmi pozitivně z hlediska provozních nákladů. Jejich spotřeba energie je ve srovnání s dieselovými lokomotivami přibližně na poloviční úrovni, tím pádem je nižší i celková produkce emisí CO2, což zapadá do strategie skupiny ORLEN být do roku 2050 emisně neutrální,“ uvedl Tomasz Wiatrak, předseda představenstva skupiny ORLEN Unipetrol.