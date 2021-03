Společnost ORLEN Unipetrol Doprava v loňském roce znovu posílila svoji pozici na českém i zahraničním trhu. Přispěla k tomu i prohlubující se úspěšná synergie s mateřskou skupinou ORLEN, která je největší společností ve střední a východní Evropě. Skupinoví železniční přepravci ORLEN Unipetrol Doprava a ORLEN KolTrans totiž v loňském roce společně přepravily v rámci skupiny více než 366.000 tun zboží, což díky čtvrtinovému nárůstu oproti roku 2019 znamená historicky největší objem.

ORLEN Unipetrol Doprava prohlubuje synergii s mateřskou skupinou. Spolu se společností ORLEN KolTrans loni přepravily rekordní objem zboží. | Foto: ORLEN Unipetrol

„Těší mě, že se nám v loňském roce podařilo maximalizovat spolupráci v rámci vnitropodnikových přeprav. Díky moderním a úsporným lokomotivám Siemens Vectron můžeme vstupovat i do okolních států, což šetří čas i peníze. Díky dostatku kapacit jsme zvládli uspokojit poptávku, ale neusínáme na vavřínech a naši flotilu dále rozšiřujeme a modernizujeme. Proto jsme převzali už čtvrtou lokomotivu Vectron, přičemž další tři budou uvedeny do provozu v následujících třech letech,“ uvedl Jaroslav Dvořák, jednatel společnosti ORLEN Unipetrol Doprava, a dodal: „Úspěšnost zvolené strategie potvrzuje také klíčový ukazatel výkonnosti zahrnující i ujetou přepravní vzdálenost, který se vyšplhal na 1.399.000 tisíc hrubotunokilometrů. Svědčí to o tom, že naše lokomotivy byly dobře využívány a docházelo k realizaci přeprav na dlouhých přepravních ramenech, kde je obecně železniční doprava efektivnější než doprava silniční.“