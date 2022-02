„V rámci naší přijaté strategie jsme se zavázali snížit do roku 2030 emise o pětinu a do roku 2050 být emisně zcela neutrální. Naplnění těchto cílů je pro nás velkou výzvou, jelikož jsme jedním z pilířů tuzemské ekonomiky a cítíme zodpovědnost za to, abychom garantovali kontinuitu v dodávkách strategických produktů na český trh. Těší mě, že v budoucnu budeme spolupracovat právě s Pražskou plynárenskou, která si rovněž klade podobně ambiciózní cíle jako naše společnost. Věřím, že společně přispějeme k lepší a udržitelné budoucnosti České republiky, “ řekl Tomasz Wiatrak, generální ředitel skupiny ORLEN Unipetrol.