„Městská správa sociálních služeb v Mostě vznikla 1. ledna 1992 jako příspěvková organizace města Mostu. Organizace poskytuje podporu a pomoc uživatelům formou pobytových, terénních a ambulantních služeb. Vysportovaná částka bude použita na pořízení elektrického zvedáku pro seniory. Děkuji všem, co se o to během Mostecké slavnosti svou minutovou jízdou na Oranžovém kole Nadace ČEZ zasloužili a té pak za to, že 51 567 bodů přemění pro nás tolik potřebnou finanční částku," uvedl během převzetí symbolického šeku Luboš Trojna, ředitel Městská správa sociálních služeb v Mostě

Také Petr Petrik, ředitel Městské knihovny Most, nešetřil slovy díků během přebírání šeku s vypsanou částkou na 50 812 korun: „Díky vám všem před pódiem, co jste pro nás jeli či jen povzbuzovali úsilí jezdců vyjet co nejvíce bodů. Budou vám za to vděčni i dětští návštěvníci knihovny, neboť právě pro ně pořídíme interaktivní displej do dětského oddělení.“ Jak ředitel knihovny ještě dodal, po zrušení okresních úřadů a tím i defakto okresních knihoven jsou již od ledna 2003 příspěvkovou organizací města. „Ovšem i nadále poskytujeme poradenské a koordinační služby veřejným knihovnám v okrese Most. Máme oddělení výpůjčních služeb pro dospělé a děti a oddělení naučné literatury, součástí knihovny je i kino Kosmos a planetárium.

Nadace ČEZ si v současné době připomíná dvacet let své existence. Jde o největší firemní nadací v České republice, přičemž každý rok podpoří ve všech regionech projekty za více než 120 milionů korun. Od svého založení v létě 2002 mimo jiné podpořila výstavbu více než 640 dětských a sportovních hřišť, osvětlení 199 přechodů pro chodce a vysazení přes 107 000 stromů. Kromě osmi pravidelných grantových programů pomáhá Nadace ČEZ také prostřednictvím mimořádných krizových grantů, provozuje úspěšnou charitativně-sportovní aplikaci EPP–Pomáhej pohybem, kterou si stáhlo již přes 600 000 uživatelů, a spustila řadu dalších projektů. Na nejrůznějších sportovních a kulturních akcích, jako třeba nyní během Mostecké slavnosti, se lidé mohou setkat s charitativním Oranžovým kolem a svou minutovou jízdou tak pomoci hned dvěma vybraným organizacím.

„Nadace ČEZ se za dvacet let svého působení stala jednou z nejrespektovanějších v republice. Především proto, že díky svému širokému záběru podporovaných aktivit dokáže pomoci i těm nejmenším obcím a místním neziskovým organizacím. Pomáhá tak Skupině ČEZ naplňovat naše dlouholeté motto - pomáháme tam, kde působíme,“ uzavírá předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Za dvacet let zpracovala Nadace ČEZ celkem 51 tisíc žádostí a podpořila 13 764 projekty ve všech regionech České republiky.

Ota Schnepp - mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy