Zámek Koloděje oznámil, že připravuje další dny otevřených dveří obory Fláje. Tentokrát se uskuteční ve dnech 2. – 6. července.

Opět se chystají Dny otevřených dveří obory Fláje, a to od 2. do 6. července. | Foto: Archiv

Turisté a zájemci tedy mohou oboru navštívit od pátku do úterý, a to vždy v čase od 10 do 15 hodin. Vstup je povolen pro pěší a cyklisty jen po vyznačené trase na mapě, která bude umístěna na vstupních branách Obory Fláje.