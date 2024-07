Olympijský festival, jezero Most (2., 3. i 4. srpna)

Po celou dobu konání Olympijských her v Paříži se v krásném prostředí jezera Most koná Olympijský festival určený široké veřejnosti. Na festivalu si zájemci mohou vyzkoušet některé z 52 sportů, a to jak na souši, tak na vodě. Dominantou je 14metrová replika Eiffelovy věže, kterou z plastu vyloveného z oceánu vytiskla kompletně na 3D tiskárnách česká společnost 3DDen. Jedná se o světový unikát.

Jezero se pyšní jednou z nejčistších vod u nás, takže výlet je možný spojit i s koupáním a odpočinkem, do náročných aktivit vás zde rozhodně nikdo nutit nebude. Z břehů jezera se naskýtá malebný pohled na horu s hradem Hněvín. Těšit se můžete i na účast slavných českých sportovců z minulosti, ale i současných olympijských reprezentantů, kteří po skončení jejich účasti v Paříži přijíždí jako hosté do Mostu. A možná budete mít štěstí na oslavu nějaké medaile.